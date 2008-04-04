Головний рабин України пообіцяв підсобити кримським татарам

15:33, 04 квітня 2008
Крым
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Ключове слово - "навчання"

Рабин Київський і всієї України Яков Дов Блей виразив готовність сприяти створенню спеціального фонду для фінансування навчання кримських татар і представників молоді національних меншин України в різних вузах держави і зарубіжних країн.

Про це рабин повідомив в ході зустрічі в Києві з головою Меджлісу кримських татар Мустафою ДЖЕМІЛЄВИМ.

Як інформує прес-служба Меджлісу, Я. ДОВ БЛЕЙ і М.ДЖЕМІЛЄВ обговорили міжконфесійну ситуацію в Криму та Україні, проблеми кримських татар.

 

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