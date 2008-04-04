Хімпідприємства Криму погрожують соціальними газовими бунтами

Найбільші вітчизняні хімічні підприємства ЗАТ «Кримський Титан» і ВАТ «Кримський содовий завод» знаходяться на межі зупинки в зв’язку зі скороченням постачань їм газу НАК «Нафтогаз України». Про це говориться в прес-релізі OstChem Holding, яка є власником підприємств.

«OstChem Holding попереджає про можливу зупинку і тяжкі соціальні наслідки для Північного Криму, які можуть виникнути унаслідок маніпуляцій НАК «Нафтогаз України» з газопостачанням і обмеженням постачань природного газу на заводи холдингу», – говориться в зверненні компанії.

OstChem Holding нагадав, що зриви газопостачання вже мали місце в 90-х роках і привели до зупинки північно-кримських заводів.

«В результаті, в регіоні виникла гостра соціальна і демографічна ситуація, населення міст-супутників заводів – Армянська і Красноперекопська скоротилося майже в два рази, жителям цих міст – колишнім співробітникам заводів, довелося шукати роботу в благополучніших регіонах і за кордоном. OstChem Holding просить роз’яснити, чи є відтепер державною політикою у області газопостачання використання «Нафтогазом України» газового вентиля у власних інтересах», - говориться в зверненні компанії.

Нагадаємо, OstChem Holding AG заснований у Відні (Австрія) в 2004 році. OstChem Holding AG управляє хімічними активами компанії Group DF, яка належить співвласникові «РосУкрЕнерго» Дмитру Фірташу.

Українські ЗМІ також приписують Фірташу володіння акціями іншого українського хімічного підприємства – «Рівнеазот».

Останнє також розіслало прес-реліз, в якому повідомило про зниження подачі газу на об’єкти підприємства майже на 20%, щостворило загрозу для нормального проходження технологічних процесів.

У свою чергу НАК «Нафтогаз України» спростувало інформацію про зниження постачань газу «Рівнеазоту» і назвало заяву підприємства «провокацією» напередодні чергового раунду переговорів з ВАТ «Газпром».

Також в держкомпанії відмітили, що заява «Рівнеазота» є формою саботажу процесу укладення договору на постачання природного газу з компанією «Газ України»

proUA