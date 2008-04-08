У Севастополі створили групу з підготовки проекту закону про статус міста

Розпорядженням голови Севастопольської міської державної адміністрації створено робочу групу з підготовки спільно з Міністерством регіональної політики і будівництва проекту закону „Про статус міста Севастополя”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН під час виступу на засіданні сесії міської ради.

В.КАЗАРІН запевнив депутатів, що робоча група швидко розробить це проект закону і парламент його ухвалить. Цей закон має усунути суперечності у відносинах між представницькою і виконавчою владами міста.

Коментуючи на прохання журналістів повідомлення В.КАЗАРІНА, голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ зазначив, що позитивно ставиться до розробки такого закону.

Водночас В.САРАТОВ не розділяє оптимізм В.КАЗАРІНА щодо швидкого ухвалення такого закону, „тому що це питання вирішувалося і за Президента КУЧМИ, і зараз за Президента ЮЩЕНКА”.

На думку голови міськради, закон про статус Севастополя треба ухвалювати за однієї умови: “збереження спеціального статусу Севастополя, тобто збереження меж міста, як ми його сприймаємо”.