На «Нафтогазі-67» проведуть герметизацію повітряних труб

Продовжуються роботи з підйому українського судна «Нафтогаз-67», яке зазнало аварії у Південно-Китайському морі. Сьогодні буде проведено герметизацію повітряних труб на судні з метою перешкоджання забрудненню акваторії, повідомляє прес-служба Мінтрансзв`язку.

Також продовжуватиметься пошук на судні українських моряків, які вважаються зниклими без вісти.

У пошуково-рятувальних та технічних роботах з підйому судна задіяні 99 спеціалістів, у тому числі 30 водолазів.

Як повідомлялося, робочий план-графік підйому судна «Нафтогаз-67» був затверджений договором від 2 квітня 2008 року щодо пошуку людей, підйому судна та очистки фарватеру між китайською компанією, яка проводить пошуково-рятувальні роботи, та власником судна - ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим). 2-3 квітня – проходила мобілізація, 4-го – встановлення, 5-8 квітня – заведення провідників. З 9-го до 18-го квітня 2008 року триватимуть роботи з встановлення строп для перевертання судна з положення оверкіль, а 19 квітня судно буде перевернуто. Планується, що 20-22 квітня будуть встановлені підйомні стропи, а 23 квітня «Нафтогаз-67» планується підняти. 24-26 квітня відбуватиметься латання пробоїни, 27 квітня – відновлення плавучості судна та доставка його до берегу.