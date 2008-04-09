Прес-конференція «Молодь прищеплять від кору і краснухи»

10 квітня - 10.00. Прес-конференція «Кампанія додаткової імунізації в Сімферополі: молодь прищеплять від кору і краснухи». Учасники прес-конференції: Козуб Оксана Петрівна – заступник начальника міського управління охорони здоров`я, Чулак Олена Федорівна – завідувач епідотделом міський СЕС. Сімферопольський міськвиконком (вул. Толстого, 15, 2-й поверх, мала зала).

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