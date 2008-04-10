Росія серйозно заговорила про приналежність Криму

«У разі форсованого вступу України в НАТО Росія може підняти питання про приналежність Криму», - заявив голова комітету Держдуми Росії у справах СНД і зв`язках зі співвітчизниками Олексій Островський в інтерв`ю Російській службі новин. За його словами, Росія «має правові підстави повернутися до перегляду тих угод, які були досягнуті при Хрущові».

При цьому Островський вважає, що найближчим часом Україна в НАТО не вступить. «Україну і Грузію ніхто в НАТО не чекає, - заявив Островський. - Питання про вступ Грузії і України до альянсу безпосередньо залежатиме від позиції Росії, від тієї роботи, яку ми проводитимемо на пострадянському просторі, в цих державах, з нашими партнерами в Західній Європі і у США».

Росбалт