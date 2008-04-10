«Укрзалізниця» призначила вже 38 додаткових поїздів на свята

Станом на 10 квітня, «Укрзалізниця» додатково призначила 38 поїздів на Великодні і травневі свята.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, робота з вивчення попиту на найбільш популярні напрями триває, і у разі потреби, будуть призначені ще додаткові поїзди.

На сьогодні, Південна і Одеська залізниці призначили по 5 поїздів, Південно-західна залізниця - 7 поїздів, Донецька і Львівська залізниці - по 4 поїзди, і 13 поїздів - Придніпровська залізниця.

Крім того, «Російські залізниці» призначили на свята 19 додаткових поїздів.