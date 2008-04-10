«Укрзалізниця» призначила вже 38 додаткових поїздів на свята
18:56, 10 квітня 2008Крым
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Придніпровська залізниця - 13 поїздів
Станом на 10 квітня, «Укрзалізниця» додатково призначила 38 поїздів на Великодні і травневі свята.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.
Згідно з повідомленням, робота з вивчення попиту на найбільш популярні напрями триває, і у разі потреби, будуть призначені ще додаткові поїзди.
На сьогодні, Південна і Одеська залізниці призначили по 5 поїздів, Південно-західна залізниця - 7 поїздів, Донецька і Львівська залізниці - по 4 поїзди, і 13 поїздів - Придніпровська залізниця.
Крім того, «Російські залізниці» призначили на свята 19 додаткових поїздів.
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