Сьогодні – День звільнення Керчі від фашистських загарбників

Сьогодні, 11 квітня, - День звільнення Керчі від німецько-фашистських загарбників.

У місті відбудеться покладення квітів до Обеліска Слави на горі Мітрідат.

Мер Керчі Олег ОСАДЧИЙ привітав керчан з 64 роковинами звільнення міста від німецько-фашистських загарбників.

***За час окупації Керчі фашисти зруйнували 85% житлового фонду, знищили 15 тис. мирних громадян, погнали до Німеччини більше 14 тис. жителів. У місті діяла підпільна організація. Партизанський загін знищив понад 600 фашистських солдатів і офіцерів, вивів з ладу 5 знарядь, 32 автомашини, захопив багато зброї, боєприпасів, радіостанцію. У 1943 – 1944 рр. озброєну боротьбу з ворогом вели три партизанські загони. 11 квітня 1944 р. Керч звільнили від фашистів.