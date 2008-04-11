250-кілограмову авіабомбу знешкоджено у Севастополі
10:41, 11 квітня 2008Крым
0
Допомогу піротехнікам надала група альпіністів
Поблизу села Тернівка Балаклавського району Севастополя у важкодоступному місці вчора було виявлено 250-кілограмову авіаційну бомбу часів війни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, того ж дня її було знешкоджено.
Допомогу у знешкодженні боєприпасу піротехнічній групі МНС надала група альпіністів дислокованого у місті гірського пошуково-рятувального взводу МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter