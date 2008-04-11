250-кілограмову авіабомбу знешкоджено у Севастополі

Допомогу піротехнікам надала група альпіністів

Поблизу села Тернівка Балаклавського району Севастополя у важкодоступному місці вчора було виявлено 250-кілограмову авіаційну бомбу часів війни. Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, того ж дня її було знешкоджено. Допомогу у знешкодженні боєприпасу піротехнічній групі МНС надала група альпіністів дислокованого у місті гірського пошуково-рятувального взводу МНС.

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