Зруйноване мусульманське кладовище (фото)

Мусульманське кладовище розгромлено в селищі Чистеньке під Сімферополем (Крим).

На мусульманському кладовищі біля 500 поховань. Розбито близько 40 надгробків.

Через паркан від мусульманського кладовища розташовано християнське – його вандали не чіпали.

На паркані кладовища напис червоною фарбою «Татари - геть з Криму», також намальовано шибеницю і перекреслена тамга.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 9 на 10 лютого невідомі зруйнували практично повністю всі надгробні камені (за різними даними, від 220 до 270) на мусульманському кладовищі в смт. Нижньогірське. Порушено кримінальну справу за ознаками статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилами).

На початку квітня в Сімферополі було виявлено ксенофобські стосовно кримських татар написи. Схожі написи було знайдено також цього тижня в місті Білогорську.

Фото прес-служби Меджлісу.