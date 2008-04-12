”Студентське братство” встановило намети на території спортклубу ЧФ РФ

Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Студентське братство” сьогодні вранці розпочала акцію за відновлення забороненого Чорноморським флотом РФ доступу громадян України до зони відпочинку на території 44-го спортклубу у Севастополі.

Як повідомив УНІАН повідомив лідер “Студентського братства” Олег ЯЦЕНКО, активісти організації встановили на території спортклубу 5 наметів.

О.ЯЦЕНКО стверджує, що „заступник командувача Чорноморського флоту Росії віце-адмірал КОНДАКОВ наказав залучити Берегові війська російського флоту для припинення доступу громадян України на територію спортклубу, що є улюбленим місцем відпочинку жителів центрального району Севастополя”. За словами О.ЯЦЕНКА, російський адмірал пояснює обмеження доступу “громадян іншої держави” на об’єкти флоту наявністю відповідної директиви Генерального штабу Збройних сил Росії, спрямованої на “попередження терористичних актів на об’єктах флоту”.

Лідер “Студентського братства” вважає такі дії російських військових „співзвучними із заявами російського керівництва щодо претензій до України через її євроатлантичну інтеграцію”. Також О.ЯЦЕНКО вважає, що „самоуправство російських адміралів, в першу чергу, зруйнує дружній образ Росії в очах кримського населення”.

О.ЯЦЕНКО повідомив, що звертався до різних органів влади і отримав інформацію, що ЧФ Росії взагалі не має права користуватися 44-м спортклубом, бо не підписав на нього договір оренди, як того вимагає закон “Про оренду державного і комунального майна”. Крім того, додав він, “Міністерство закордонних справ і Мін’юст України повідомили про необхідність спільного використання 44-го спортклубу українською і російською стороною”.

Активісти “Студентського братства” встановили на території 44-го спортклубу також п’яти- і чотирьох метрові прапори України, чому намагалися протидіяти російські військові. На місце події також прибули представники Внутрішніх військ України, Управління МВС України у місті Севастополі. За інформацією О.ЯЦЕНКА, активістів взяв під охорону спецпідрозділ міліції «Беркут». Водночас він додав, що “обстановка накаляється, погрожують викинути нас звідси”.

На площі ім. Нахімова студенти роздають перехожим листівки і через мегафони закликають жителів Севастополя підписати звернення за відновлення вільного доступу на територію зони відпочинку 44-го спортклубу.