У Криму та у 6 містах України діють угруповання скінхедів

В Україні нараховується більш як 500 скінхедів, угруповання яких діють у 6 містах та Криму.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, про це міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО поінформував послів країн-членів Європейського Союзу. Під час зустрічі обговорювалися питання щодо протидії ксенофобії та расизму в Україні.

За його даними, на сьогодні в Україні нараховується більш як 500 скінхедів. Це особи віком від 14 до 27 років, які об`єднуються в групи від 20 до 50 осіб. Такі групи існують у містах Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Севастополі, Чернігові та Автономній Республіці Крим.

Органами внутрішніх справ задокументовано більшість скінхедських угруповань в Україні, щодо них здійснюються відповідні профілактичні та оперативно-розшукові заходи, поряд з цим деякі злочини пов’язані зі скінхедами ще залишаються не розкритими, але робота у цьому напрямку ведеться на відповідному рівні, зауважив міністр.

Разом з тим Ю.ЛУЦЕНКО поінформував присутніх на зустрічі про те, МВС реалізує План заходів щодо протидії расизму на період до 2009 року, яким визначено пріоритетні напрямки діяльності з попередження та розкриття злочинів, що вчиняються на расовому грунті, протидії неонацистським і скінхедівським організаціям.

Також міністр внутрішніх справ України повідомив послам, що протягом 2007 року іноземними громадянами на території України вчинено 3485 злочинів (з них, громадянами країн СНД – 3145, громадянами ЄС - 231), поряд з цим, громадянами України по відношенню до іноземців протягом 2007 року скоєно 1176 злочинів (з них, відносно громадян країн СНД – 749, громадян ЄС - 151). У січні 2008 року іноземними громадянами скоєно 223 злочини (країн СНД – 195), відносно іноземних громадян скоєно 56 злочинів (країн СНД – 30).

Минулого року відносно іноземних громадян скоєно 22 навмисних убивств та 13 тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (з них 18 убивств та 10 тілесних ушкоджень відносно громадян країн СНД). У результаті вжитих заходів 17 убивств і 9 тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, були розкриті. З початку 2008 року усі 5 вбивств іноземних громадян (з них 4 – громадян країн СНД) на даний час розкрито.

Міністр поінформував присутніх, що після останніх декількох зустрічей керівництва МВС України з представниками дипломатичного корпусу, під час яких обговорювався стан протидії проявам расизму та ксенофобії в Україні, органами внутрішніх справ додатково здійснено ряд заходів як з метою попередження, так і розкриття злочинів у цій сфері.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що стан розслідування таких злочинних посягань завжди знаходиться під особливим контролем керівництва МВС України. У зв’язку з цим у червні минулого року у складі Департаменту карного розшуку створено окремий підрозділ з напрацювання і реалізації стратегії боротьби з етнічною злочинністю.