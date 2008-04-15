В ялтинському зоопарку народилася трійня уссурійських тигрів

У Ялтинському зоопарку «Казка» - першому приватному зоопарку в СНД - народилася трійня амурських (уссурійських) тигрів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив директор зоопарку Олег ЗУБКОВ.

За його інформацією, малюки народилися в сім`ї тигрів Яни та Улара.

«Це не перший випадок народження тигрів в Ялтинському зоопарку, але це велика подія для нас, оскільки амурські тигри - дуже рідкісні тварини. Трійня - хороший подарунок для нас», - зазначив О.ЗУБКОВ.

Тигренята добре почуваються, від мами їх не забирали. Імена новим вихованцям поки не придумали.

***Зоопарк ”Казка” створено 1995 року. Зараз у ”Казці” понад 700 тварин і птахів.

Довідка. Амурський або уссурійський тигр - найбільша кішка на світі - занесений в Міжнародну Червону Книгу. Охорона Амурського тигра на Далекому Сході Росії - одне з пріоритетних завдань Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) з самого початку роботи в Росії.