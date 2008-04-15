Ялтинський мусор пропонують перевозити до Алушти, Сак та Севастополя

Негайного вирішення на сьогодні потребує проблема Гаспринського полігону твердих побутових відходов (ТПВ) у Ялті. Ялтинський мусор пропонують перевозити на полігони Алушти, Сак та Севастополя.

Учасники наради, яка пройшла в Представництві Президента України в Криму, запропонували звернутися до влади Алушти, Сак, Севастополя щодо тимчасового переспрямовування на міські полігони відходів з Ялти.

Згідно розрахунків вчених сьогодні в Криму збирається більш один млн. тонн твердих побутових відходів. Тому до проблеми щодо утилізації ТПВ необхідно підходити системно з урахуванням усієї території Криму, інформує прес-служба Представництва Президента в АРК.