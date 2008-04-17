Кораблі з’єднання Bleckseafor завтра зайдуть в Севастополь

Завтра, 18 квітня, відбудеться візит кораблів з’єднання «Блексіфор» до порту Севастополь.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, кораблі флотів країн Чорного моря - фрегат «Смелый» (Болгарія), великий десантний корабель «Цезар Кунников» (Російська Федерація), корвет «Мачеларіу» (Румунія), фрегат «Тургутрейс» (Туреччина) та корвет «Тернопіль» (Україна) - вже відвідали порти Батумі (4-8 квітня) та Новоросійськ (11-15 квітня).

На переході морем кораблі з’єднання провели навчання з протиповітряної оборони, боротьби за живучість корабля, плавання в ордерах, надання допомоги людині, що опинилася за бортом, буксировки пошкодженого судна, відбиття ударів швидкохідних малорозмірних цілей, бою з надводним кораблем противника, моніторингу цивільного судноплавства та навігаційного орієнтування за стандартами НАТО.

Під час візиту до порту Севастополь на борту фрегата Військово-Морських Сил Туреччини «Тургутреїс» буде проведена прес-конференція.

19 та 20 квітня кораблі буде відкрито для відвідування. Візит кораблів з’єднання «Блексіфор» до порту Севастополь триватиме до 22 квітня.

Довідка УНІАН. Чорноморська група військово-морського співробітництва «Bleckseafor» була створена з метою зміцнення дружби, добрих взаємин і довіри серед держав Чорноморського басейну, а також для підтримки миру і стабільності шляхом підвищення співробітництва і сумісності Військово-Морських Сил. До цього з’єднання входять кораблі ВМС Болгарії, Грузії, Російської Федерації, Румунії, Туреччини та України.

Завданням багатонаціонального військово-морського з’єднання за викликом є проведення пошуково-рятувальних, гуманітарних, протимінних операцій, операції із захисту навколишнього середовища, здійснення візитів доброї волі.

З`єднання «Bleckseafor» може також залучатися для участі в операціях під мандатом ООН і ОБСЄ. Командувач «Bleckseafor» призначається терміном на один рік. Ця посада підлягає ротації (за алфавітним порядком) щорічно. Командувачу «Bleckseafor» підпорядковується міжнародний штаб, до якого входять по одному офіцеру від країн-учасниць. У серпні поточного року командування навчаннями приймає Україна.