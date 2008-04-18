Грач заявляє, що Чорноморський флот у Севастополі «був, є і буде»

Лідер комуністів Криму, народний депутат України (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ заявляє, що Чорноморський флот Російської Федерації в Севастополі «був, є і буде».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в коментарі народного депутата, розповсюдженому його прес-службою.

Лідер комуністів Криму висловив здивування, які Україні «знадобилися консультації» щодо ЧФ.

«Які, власне кажучи, знадобилися консультації, навіщо ці надумані «етапи», якщо дев`ять довгих років ще попереду? Щоб рану ятрити? Умови російської оренди військово-морської бази в Севастополі, згідно з Великою угодою, передбачають, як відомо, період до 2017 року. Доживемо, тоді обговорюватимемо», - сказав Л.ГРАЧ.

При цьому депутат-комуніст упевнений, що «в 2017 році точно не буде в президентах ЮЩЕНКА, не буде в міністрах ОГРИЗКА, а Чорноморський флот був, є і буде в Севастополі».

«Що б не говорив ОГРИЗКО – це прозахідна, проНАТОвська позиція. Але подивіться: суспільство не сприймає втягування в НАТО. Якщо поставити перед суспільством дилему: розривати чи ні відносини з Росією, хто сказав, що народ скаже на все це «так»? Треба думати про наслідки. Ну, передав ОГРИЗКО главі МЗС РФ ЛАВРОВУ Меморандум з питання виведення ЧФ з Севастополя. А далі що? І гірко, і смішно, і тяжко», - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України В.ОГРИЗКО під час візиту до Росії 15 квітня передав главі МЗС РФ С.ЛАВРОВУ проект меморандуму про етапи і порядок виведення до 28 травня 2017 року військових формувань Чорноморського флоту РФ з місць його тимчасової дислокації на території України.

За словами В.ОГРИЗКА, консультації щодо порядку виведення військових формувань ЧФ з України планується провести в червні.

Разом з тим в МЗС РФ спростували інформацію про заплановані консультації, підкресливши неактуальність для російської сторони обговорення Меморандуму про етапи і порядок виведення військових формувань Чорноморського флоту РФ з території України.