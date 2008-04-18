Сквер військової пам`яті заклали в Криму

В місті Білогірськ (Крим) біля пам`ятника воїнам-інтернаціоналістам, загиблим при виконання довга в Афганістані, заклали новий сквер. Зелена зона отримала символічну назву – Сквер військової слави.

Про це повідомив прес-секретар Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства АРК Максим ГОЛОВАНЬ.

У заході взяли участь близько 100 чоловік. Учасники акції висадили 200 саджанців хвойних і деревно-чагарникових порід (територію ушляхетнили туями, каштанами, кущами барбарису і трояндами, кедрами та ін.).

***В кінці березня 2008 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступив з пропозицією закласти 17 парків в містах і селищах Криму.

Фото Максима Голованя