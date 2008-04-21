Ріст світових цін на харчі веде до «тихого масового вбивства», – заявив спеціальний доповідач ООН у сфері захисту права на їжу.

Як повідомляє Радіо Свобода, в інтерв’ю австрійській газеті «Курієр ам Зонтаґ» Жан Зіґлер наголосив, що збільшення об’ємів біопалива, спекуляції на споживчому ринку і експортні субсидії ЄС, – все це означає, що саме Захід несе відповідальність за голод у найбідніших країнах світу.

*** Світові сукупні ціни на продукти харчування зросли за останні 12 місяців у середньому на 40%.

За даними Світового банку, ціни на рис у світі за останні місяці виросли на 75%, а ціни на пшеницю торік - на 120%.