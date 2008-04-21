На РНБО розглядатимуть кримське питання та розвиток аеропортів

У п’ятницю, 25 квітня, під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, на засіданні обговорюватимуться питання щодо виконання рішень РНБО по ситуації в Криму; стан функціонування єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Також учасники засідання РНБО розглядатимуть питання попередження та нейтралізації загроз національної безпеки, пов’язаних із проблемами розвитку аеропортів України.

Крім того, РНБО обговорить тему надання статусу учасника бойових дій громадянам України, які брали участь у міжнародних миротворчих операціях.