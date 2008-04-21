Міністр освіти України просить політиків дати дітям спокій

Міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК наголошує, що завтрашнє тестування з української мови та літератури не відміняється і відбудеться у запланований час.

Про це І.ВАКАРЧУК заявив в ексклюзивному коментарі агентству УНІАН.

“Батькам і дітям не потрібно хвилюватися. Скасовувати тестування, яке вже пройшло такий довгий шлях, 5 років, ніхто не буде”, - сказав І.ВАКАРЧУК.

При цьому міністр послався на відповідний Указ Президента, рішення уряду, коаліційну угоду та Програму дій уряду, які передбачають проведення тестування випускників. “В середу буде мій звіт як міністра освіти і науки. Це буде обговорення проходження самого тестування. Рішень про скасування не буде. А завтра діти спокійно йдуть і тестуються. І наступні тестування відбудуться”, - наголосив він.

І.ВАКАРЧУК також запевнив, що Міністерство освіти та науки забезпечило підготовку до проведення зовнішнього оцінювання на належному рівні.

“Я закликаю всіх політиків, хто робить заяви з цього приводу, бути добрими до дітей і підтримати їх у ці дні, коли йдуть тестування. Аморально використовувати такі політичні заяви, щоб досягти своїх цілей. Якщо ми так дбаємо про дітей, то давайте залишимо їх в спокої, хай вони готуються до тестування”, - підкреслив міністр.

В Українському центрі оцінювання якості освіти також наголосили, що тестування з української мови та літератури, як і планувалося, відбудеться завтра, 22 квітня.

Центр також звернувся до дітей та їхніх батьків з проханням не запізнюватися на тестування.