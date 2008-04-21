В Євпаторії можна отримати безкоштовну консультацію нотаріуса
19:54, 21 квітня 2008Крым
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Впродовж 6 місяців
З травня мешканці Євпаторії (Крим) зможуть отримати безкоштовну консультацію у приватного нотаріуса міста. Нотаріуси будуть по черзі вести щотижневий двогодинний прийом в приміщенні інформаційно-аналітичного центру по роботі з населенням виконкому міськради.
Консультувати євпаторійцев, не стягуючи з них за це плати, нотаріуси будуть раз на тиждень, впродовж 6 місяців. Зрозуміло, що оформлення нотаріальних документів при цьому проводитися не буде, прийоми повинні носити виключно характер консультацій.
Таке рішення було ухвалене на нараді при міському голові Євпаторії, інформує портал Каламіт
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