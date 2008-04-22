Апеляційний суд Криму ухвалив вирок двом курортникам-вбивцям

Апеляційний суд Криму ухвалив вирок жителям Красноярського краю Росії, які у липні минулого року жорстоко вбили молоду пару в Євпаторії.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, двоє курортників, 25 і 28 років, в парку ім. Фрунзе в Євпаторії стали задиратися до закоханої пари, зав`язали бійку, в ході якої вбили хлопця ножем, а потім таким же чином розправилися з дівчиною.

Апеляційний суд Криму, розглянувши зібрані докази вини жителів Красноярського краю, засудив молодшого з них до довічного ув’язнення, а старшому призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Хлопці неодноразово судимі, зокрема за крадіжки, грабіжи і хуліганство. "Міра відповідальності за вчинення умисного вбивства двох осіб визначена з урахуванням особи засуджених і ролі кожного з них в жорстокій розправі з молодою парою", - йдеться у повідомленні.

Засудженим роз’яснено право оскаржити вирок.