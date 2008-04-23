У кримському медуніверситеті протести через українську мову?

Народний депутат України (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ звернувся до Міністра охорони здоров`я України Василя КНЯЗЕВИЧА з проханням залишити право вести учбовий процес кафедри філософії і соціальних наук в Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгіївського російською мовою.

Л.ГРАЧ направив депутатське звернення В.КНЯЗЕВИЧУ у зв`язку з переходом викладання учбових дисциплін кафедри філософії і соціальних наук медуніверситету на українську мову. За даними Л.ГРАЧА, дане рішення викликає протести як серед викладацького складу, так і серед студентської аудиторії. «На даний момент викладацький склад не володіє науковою термінологією українською мовою достатньою мірою, і переважна більшість студентів підтвердили своє бажання здобувати освіту російською мовою», - заявляє депутат.

«Відповідно до ст. 10 ч. 3 Конституції Автономної Республіки Крим: "В Автономній Республіці Крим громадянам гарантується право навчання на рідній мові в учбових закладах державної, республіканської і комунальної форм власності". Виходячи з вищевикладеного, прошу Вас (главу МОЗ - УНІАН) залишити право вести учбовий процес кафедри філософії і соціальних наук в медуніверситеті ім. Георгіївського російською мовою», - йдеться в зверненні Л.ГРАЧА.