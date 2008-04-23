До Дня Севастополя планують підняти з дна моря підводний човен часів війни

Дайвери Департаменту підводної спадщини Інституту археології НАНУ провели сьогодні в Чорному морі серію занурень для обстеження стану радянського підводного човна типу «М» («малятко»), який у 1959 році був затоплений поблизу Севастополя.

Як повідомив он-лайн-газеті «Новий Севастополь» керуючий спусками директор цього департаменту Сергій ВОРОНОВ, «фахівці прийшли до остаточного рішення піднімати субмарину з глибини 42 метри». За його словами, «цей підводний човен повинен стати пам`ятником всім радянським підводникам, загиблим в роки Другої Світової війни, і зайняти місце як головний експонат Морського музею, про що в 2007 році розпорядився Президент України Віктор ЮЩЕНКО».

С.ВОРОНОВ також повідомив, що, «швидше за все, підводний човен (він є підводним кораблем військової пори і непогано зберігся в агресивному морському середовищі) буде піднятий до Дня Севастополя методом заповнення відсіків стислим повітрям. Після підйому з дна моря реставрацією субмарини займуться досвідчені фахівці».