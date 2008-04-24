Сезон-2008: курортникам гарантували Чорне море та пляжі без мазуту

Чорноморське побережжя Криму готове прийняти відпочиваючих, незважаючи на наслідки «мазутної аварії» в Керченській протоці, що сталася восени 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони довкілля України Дмитро ГУРСЬКИЙ на прес-конференції в Сімферополі.

«В принципі, сьогодні все готове для прийому туристів», - сказав Д.ГУРСЬКИЙ.

За словами заступника міністра, такого висновку дійшли російські і українські фахівці, які днями «пролетіли, проїхали, проходили» все побережжя, як Краснодарського краю Росії, так і Криму – Керченської протоки та Азовського моря.

Д.ГУРСЬКИЙ заявив, що курортники «плаватимуть у чистій морській воді» і не бруднитимуться в мазуті на пляжах.

«Ось ви часто пишете: курортний сезон пройде у нас сьогодні в мазуті! Та немає мазуту (на пляжах Східного Криму – УНІАН). І ті третинні явища – це всього лише наслідки тієї самої першої трагедії 11-12 листопада минулого року», - сказав заступник міністра.

«Загрози зриву курортного сезону не існує», - підкреслив Д.ГУРСЬКИЙ.

Разом з тим, лідер Кримської організації Партії зелених України, президент Кримської академії наук Віктор ТАРАСЕНКО заявив журналістам, що в районі селища Феодосії Орджонікідзе нещодавно на пляжі були виявлені сліди мазуту. «Так, це дрібний крап, але, вимазавшись, людина скаже: я більше не піду на цей пляж», - зазначив лідер кримських «зелених».

Як повідомлялося, 11 листопада 2007 року внаслідок шторму в Керченській протоці зазнали аварії ряд суден. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139” , що розламався, в море вилилося понад 1,2 тис. тонн мазуту. Крім того, в море із затонулих суховантажних суден потрапила сірка. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.