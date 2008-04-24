Сезон-2008: курортникам гарантували Чорне море та пляжі без мазуту
Побережжя готове прийняти відпочиваючих... Такого висновку дійшли фахівці, які днями «пролетіли, проїхали, проходили» все побережжя, заявив заступник міністра охорони довкілля України...
Чорноморське побережжя Криму готове прийняти відпочиваючих, незважаючи на наслідки «мазутної аварії» в Керченській протоці, що сталася восени 2007 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони довкілля України Дмитро ГУРСЬКИЙ на прес-конференції в Сімферополі.
«В принципі, сьогодні все готове для прийому туристів», - сказав Д.ГУРСЬКИЙ.
За словами заступника міністра, такого висновку дійшли російські і українські фахівці, які днями «пролетіли, проїхали, проходили» все побережжя, як Краснодарського краю Росії, так і Криму – Керченської протоки та Азовського моря.
Д.ГУРСЬКИЙ заявив, що курортники «плаватимуть у чистій морській воді» і не бруднитимуться в мазуті на пляжах.
«Ось ви часто пишете: курортний сезон пройде у нас сьогодні в мазуті! Та немає мазуту (на пляжах Східного Криму – УНІАН). І ті третинні явища – це всього лише наслідки тієї самої першої трагедії 11-12 листопада минулого року», - сказав заступник міністра.
«Загрози зриву курортного сезону не існує», - підкреслив Д.ГУРСЬКИЙ.
Разом з тим, лідер Кримської організації Партії зелених України, президент Кримської академії наук Віктор ТАРАСЕНКО заявив журналістам, що в районі селища Феодосії Орджонікідзе нещодавно на пляжі були виявлені сліди мазуту. «Так, це дрібний крап, але, вимазавшись, людина скаже: я більше не піду на цей пляж», - зазначив лідер кримських «зелених».
Як повідомлялося, 11 листопада 2007 року внаслідок шторму в Керченській протоці зазнали аварії ряд суден. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139” , що розламався, в море вилилося понад 1,2 тис. тонн мазуту. Крім того, в море із затонулих суховантажних суден потрапила сірка. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.