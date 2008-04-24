Україна планує днями почати роботи по утилізації мазутово-піщаної суміші

Україна планує днями, до Великодня, приступити до утилізації мазутово-піщаної суміші, зібраної після аварій судів восени минулого року і що в даний час знаходиться на території Керченського порту.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України Дмитро ГУРСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«На території Керченського порту лежить 4,2 тис. тонн мазутово-піщаної суміші. На території рекреаційної зони Краснодарського краю (Росії – УНІАН) лежить 70 тис. тонн. Ми приступили до утилізації своєї частини піщано-мазутової суміші. Вони (росіяни – УНІАН) ще поки вибирають варіант», - сказав заступник міністра.

За його словами, в даний час «повністю готові до роботи два з 3-х модулів, які передбачається встановити» для проведення робіт. «Практично в районі Великодня приступаємо до утилізації», - заявив Д.ГУРСКИЙ.

Голова Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища Євген БУБНОВ пояснив журналістам зволікання в утилізації питаннями «чисто технічного характеру». «Коли поставлялося устаткування, то необхідно було доукомплектувати його. Була затримка з фінансами із-за бюрократичних препонов. Зараз фінанси пішли - 4,5 млн. грн. було виділено, і повним ходом розгортається робота», - сказав Є.БУБНОВ. Він підтвердив, що переробляти мазутово-піщану суміш почнуть вже днями. «Дійсно, до Великодня почнуть переробляти це сміття», - сказав Є.БУБНОВ.

Разом з тим, лідер Кримської організації Партії зелених України Віктор ТАРАСЕНКО виразив незадоволення тяганиною в питанні утилізації відходів. «У мене є внутрішнє побоювання, що процес затягнеться», - сказав він.