У Криму 2 готелі працюватимуть за системою «все включено»

Цього року в Криму вперше 2 готелі працюватимуть за системою «все включено».

Про це сьогодні в Сімферополі повідомив міністр курортів і туризму Криму Володимир САВЕЛЬЄВ.

2 готелі, які працюватимуть за системою «все включено», - це готелі «Гелиопарк Сосновая роща» і «Тысяча и одна ночь». Вони знаходяться в єдиній системі управління, повідомив міністр. На питання, хто інвестор цих готелів, В.САВЕЛЬЄВ відповів, що «це російські гроші».

За словами міністра, ці готелі - приклад, який допоможе з`ясувати, чи користуватиметься послуга «все включено» попитом в Криму. «Це перший приклад, на підставі цього прикладу можна подивитися: чи піде ця послуга. Я думаю, що піде», - заявив міністр курортів і туризму Криму.

Крім того, цього року в Криму з`явиться мережевий готель Radisson. Готель «Крымская ривьера», розташований в Алушті, цього літа почне роботу як курортний готель Radisson SAS Alushta. «Договір підписаний, йде переоформлення всіх необхідних документів, оформлення практично завершене. Це буде мережевий готель», - сказав міністр.

На питання, чи збираються інші мережеві бренди працювати в Криму, міністр відповів: "Планують". "Я думаю, буде Kempinski, також ведуться переговори з Нilton, але це питання таке, його потрібно обговорювати докладніше з фахівцями", - заявив В.САВЕЛЬЄВ.

«Вони (мережеві бренди - УНІАН) переконалися, що є потік туристів, є прибуток, є можливості для бізнесу, і розвиваються», - відзначив глава Мінкурортов АРК.