Прес-конференція голови Ради представників міської громади Сімферополя

25 квітня - 11.00. Прес-конференція голови Ради представників міської громади Сімферополя В.Лазуткіна на тему: "Рада представників міської громади Сімферополя стала на захист жителів міста від посягань незаконної міської "влади" на засоби громадян в об`ємі більше 6 млн. грн. в місяць". Інформаційний прес-центр (вул.Севастопольська, 8, к.106).

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