Молоді люди розважалися, кидаючи в багаття частини боєприпасу: 2 загиблих
09:40, 25 квітня 2008Крым
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Ще одну особу у тяжкому стані госпіталізовано
У Криму, біля с. Стальне Джанкойського району, на території колишнього військового полігону під час збору металобрухту місцевими мешканцями внаслідок необережного поводження з невстановленим вибухонебезпечним предметом стався вибух.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті вибуху загинуло двоє осіб, ще одну особу з травмами та опіками у тяжкому стані госпіталізовано до міської лікарні.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Як повідомляє МНС Криму, за попередніми даними, молоді люди розважалися, кидаючи в багаття частини знайденого боєприпасу (швидше за все - фрагмент авіабомби).
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