Молоді люди розважалися, кидаючи в багаття частини боєприпасу: 2 загиблих

У Криму, біля с. Стальне Джанкойського району, на території колишнього військового полігону під час збору металобрухту місцевими мешканцями внаслідок необережного поводження з невстановленим вибухонебезпечним предметом стався вибух.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті вибуху загинуло двоє осіб, ще одну особу з травмами та опіками у тяжкому стані госпіталізовано до міської лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Як повідомляє МНС Криму, за попередніми даними, молоді люди розважалися, кидаючи в багаття частини знайденого боєприпасу (швидше за все - фрагмент авіабомби).