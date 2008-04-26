Україна хоче влітку нагадати Росії про 28 травня 2017 р.

Міністерство закордонних справ України продовжить узгоджувати можливість проведення консультацій з Росією щодо етапів і порядку виведення військових формувань Чорноморського флоту з території України до 28 травня 2017 року.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«У робочому порядку ми погоджуватимемо можливість проведення цих консультацій», - сказав він.

В.КИРИЛИЧ зазначив, що виведення військових формувань ЧФ з території України є «масштабним процесом», і тому необхідно завчасно продумати багато питань, пов’язаних як з технічними аспектами, так і з екологічними.

В.КИРИЛИЧ висловив сподівання, у що у червні відбудеться засідання підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ на території України, у ході якого українська сторона ще раз приверне увагу до необхідності початку консультацій.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО під час свого візиту до Росії 15 квітня передав проект меморандуму щодо початку консультацій про етапи і порядок виведення військових формувань Чорноморського флоту з України до 28 травня 2017 року.

Після цього МЗС Росії спростував інформацію про заплановані консультації щодо виведення ЧФ з території України. Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН в інтерв’ю УНІАН зазначив, що вважає завчасним проводити такі консультації.