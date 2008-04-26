Чернівці передадуть Севастополю українську літературу

29 квітня відбудеться добродійна акція «Українська література Севастополю».

Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрація, акція пройде в рамках договору про співпрацю між Севастополем і Чернівцями, а також у зв`язку з великодніми святами.

Акція буде проведена в Центральній міській бібліотеці ім. Л.М.Толстого. В планах делегації з Чернівців, зокрема, вручення бібліотеці науково-популярних і класичних творів вітчизняних видавництв, зустрічі з керівництвом міста.