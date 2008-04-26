Чернівці передадуть Севастополю українську літературу
20:58, 26 квітня 2008Крым
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Відбудеться добродійна акція
29 квітня відбудеться добродійна акція «Українська література Севастополю».
Як повідомили УНІАН у відділі у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрація, акція пройде в рамках договору про співпрацю між Севастополем і Чернівцями, а також у зв`язку з великодніми святами.
Акція буде проведена в Центральній міській бібліотеці ім. Л.М.Толстого. В планах делегації з Чернівців, зокрема, вручення бібліотеці науково-популярних і класичних творів вітчизняних видавництв, зустрічі з керівництвом міста.
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