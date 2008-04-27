Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав український народ із Святим Воскресінням Христовим.

У Зверненні з нагоди Великодня В.ЮЩЕНКО наголосив, що уся Україна, увесь православний світ радіє сьогодні - Божий Син переміг смерть і вічне небуття, добро перемогло зло, а світло - темряву.

«Багаті і вбогі, радійте один з одним. Стримані і ліниві, вшануйте день. Ті, хто постить і не постить, веселітеся сьогодні...», - ці слова Іоана Златоуста лунають на Великодній службі Божій у всіх православних церквах світу.

Немає для віруючих більшого свята, ніж свято Воскресіння Христового. Нехай Великодня радість осяє Україну, кожен дім і оселю, зігріє теплом любові наші серця і душі, зазначив глава держави.

У цей Великий день Президент побажав усім Божої благодаті, міцного здоров`я, щастя, злагоди і миру.

«Христос Воскрес! Воскресне Україна!», - наголошується у зверненні В.ЮЩЕНКА, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента України.