Єхануров сподівається на переселення частин ЧФ з территорії поблизу Херсонесу

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ відзначає позитивну динаміку в питанні передачі національному заповіднику „Херсонес Таврійський” земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам в Херсонесі після завершення робочої зустрічі з керівництвом музею, в якій також взяли участь представники Севастопольської міської державної адміністрації і міської ради, Військово-Морських Сил України.

„Час, що минув, не змарнували, і я дуже вдячний Севастопольській міській раді, міській адміністрації, що все-таки шість ділянок сьогодні виділено для всесвітньо відомого музею Херсонесу, і це зрушення”, - сказав міністр, додавши, що інші земельні ділянки також передадуть музею.

Ю.ЄХАНУРОВ також висловив сподівання, що на рівні Президентів України та Росії поступово вирішуватиметься питання щодо переселення військових частин Чорноморського флоту РФ, які знаходяться поблизу музею “Херсонес Таврійський”.

Сьогодні міністр оборони України також відвідав Свято-Володимирський собор у Херсонесі, де його зустрів митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар. В пам’ять про спілкування владика вручив Ю.ЄХАНУРОВУ ікону.

Від імені Сімферопольської і Кримської єпархії Лазар також передав святу ікону Президентові України, і попросив міністра подякувати за те, що глава держави видав указ про святкування 1020-річчя хрещення Русі.

Як повідомляв УНІАН, до заповідника “Херсонес Таврійський” загалом заплановано передати 400 га землі.