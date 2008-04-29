Посадовці підприємства за бюджетні кошти побудували приватний будинок

У Криму правоохоронці викрили посадових осіб комунального підприємства, які впродовж 2006-2007 років використали бюджетні кошти, які були виділені для благоустрою міста, на будівництво приватного житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, таким чином державі завдано збитки на суму 143 тис. грн.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).