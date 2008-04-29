На «Нафтогазі-67» знайдені тіла всіх 15-ти українських моряків

На піднятому транспортно-буксирному судні «Нафтогаз-67» знайдені тіла всіх 15-ти моряків, що раніше вважалися такими, що зникли безвісти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні власника судна - Державної акціонерної компанії «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим).

«На піднятому судні «Нафтогаз-67» знайдені тіла всі 15 українських моряків, які вважалися зниклими безвісти», - повідомляє прес-служба компанії. Всі знайдені тіла відправлені на берег для ідентифікації.

На даний час аварійно-рятувальні служби ведуть роботи з очищення поверхні палуби і проходів від мулу.

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ повідомив журналістам у Сімферополі, що розслідуванням займаються власті Гонконгу. «Вони дуже ретельно ставляться до цієї роботи», - сказав міністр, додавши, що українська група «на місці все це відстежує, фіксує».

«Підняття такого судна, як «Нафтогаз-67», у Чорному морі був би неможливий, - заявив Й.ВІНСЬКИЙ. – Ми зробили це, це один із таких серйозних заходів».

За словами керівника Мінтрансу, зараз ведеться «боротьба за стійкість судна». «Поки воно не може саме стояти на плаву, треба закласти пробоїни, прибрати повністю воду, забезпечити його плавучість», - повідомив Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, транспортно-буксирне судно ”Нафтогаз-67” 22 березня зіткнулося з китайським суховантажним судном ”Яохай” неподалік від Сянгану (Гонконгу). Одержавши пробоїну, українське судно швидко затонуло. З 25 членів екіпажа семеро (один громадянин Китаю і 6 громадян України) були врятовані. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків. Решта 15 моряків вважалися такими, що зникли безвісти. Роботи з підняття судна почалися 27 квітня.