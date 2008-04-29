100-кілограмову авіабомбу знайшли біля пансіонату в Криму

У Криму знищена 100-кілограмова авіабомба часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, бомбу виявили днями у дворі одного з пансіонатів селища Героївське. Будівельники знайшли підозрілий предмет, що сильно нагадував «хвіст» снаряда. Прибулі сапери визначили, що це – радянська 100-кілограмова авіабомба часів ВВВ. «Боєприпас, судячи із зовнішніх ознак, знаходився в небезпечному стані і міг рвонути у будь-який момент. Радіус суцільної поразки бомби – 50 метрів, а найближча будівля від місця виявлення знахідки знаходилася за 15 метрів», - повідомляє кримський Главк МНС.

180 чоловік довелося евакуювати на безпечну відстань, територію оточили співробітники МВС. Бомбу за допомогою автокрана підняли з ями і знищили на одному з полігонів.