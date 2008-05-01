Графську пристань і Матроський бульвар відкриють після реконструкції

7 травня в Севастополі відкриють після реконструкції ряд об`єктів у центрі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Севастополі перший заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

Він також відзначив, що про це доповіли на засіданні урядового оргкомітету. «Ми доповіли оргкомітету, що 7 травня відбудуться урочиста церемонія відкриття оновленої Графської пристані, оновленої площі Нахімова, і 7 травня буде відкриття оновленого Матроського бульвару». Як сказав В.КАЗАРІН, «ми доповіли про те, що держава і всі міністерства виконали всі зобов`язання перед Севастополем».

Перший заступник голови виконавчої влади міста також повідомив, що на засіданні оргкомітету севастопольці «поставили питання розміщення гостей, адже в Севастополі дуже мало готелів». За його словами, «дано доручення Міністерству транспорту відпрацювати проблему з таким розрахунком, аби плавучі готелі (щонайменше – два) під час свята стояли в севастопольських бухтах».

Крім того, як повідомив В.КАЗАРІН, оргкомітетом підтримана програма спільного російсько-українського водноспортивного свята, яке відбудеться в Севастопольській бухті 11 травня (в день святкування ЧФ РФ - УНІАН). «Дано добро на шикування кораблів ЧФ РФ і ВМС України в Севастопольській бухті. Що стосується військово-морських парадів, то вони відбудуться в день ВМС України 6 липня і в день ВМФ РФ 27 липня», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року рішенням уряду Севастополя на підготовку і святкування 225-річчя міста було виділено 100 млн. грн.