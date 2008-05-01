У Криму стартує акція «В каждом окне - российский флаг»
20:39, 01 травня 2008Крым
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7 травня в Криму стартує акція «В каждом окне - российский флаг». Акцію проводить Кримське відділення Міжнародного молодіжного фронту «Прорив» та об`єднання «Російська співдружність».
Акція присвячена 63 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. Кримчанам роздаватимуть російські триколори та закликатимуть вивісити їх на балконах, з вікон.
Сімферополь - 13.30.
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