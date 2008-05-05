Причиною катастрофи вертольота над Чорним морем став людський чинник

Розшифрування "чорної скриньки" вертольота Мі-8, який зазнав аварії над Чорним морем 28 квітня, підтвердило, що причиною катастрофи став людський чинник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні на брифінгу повідомили перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ і міністр транспорту та зв`язку, голова Урядової комісії з розслідування причин аварії Йосип ВІНСЬКИЙ.

Таку заяву перший віце-прем`єр і міністр транспорту зробили після того, як на вертольоті Мі-8 зробили сьогодні обліт окружної автодороги, що будується навколо Києва.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що вертоліт Мі-8 при умілому управлінні є безпечним авіатранспортом.

«Вертоліт Мі-8 достатньо безпечний, якщо ним управляти відповідно до вимог, що стоять перед тими, хто очолює екіпаж», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, вертоліт Мі-8 розбився 28 квітня під час посадки на плавучу бурову платформу ”Таврида” в Чорному морі. Мі-8 зачепився заднім гвинтом за систему огорожі ”Тавриди”, перекинувся й загорівся. На борту вертольота було 17 працівників ”Чорноморнафтогазу” і троє членів екіпажу, всі вони загинули.

28 квітня розпорядженням Кабінету Міністрів України було створено Урядову комісію з розслідування причин аварії вертольота Мі-8.

Комісія розглядала 4 можливі причини катастрофи (помилка пілота, погодні умови, технічні несправності й зовнішнє втручання).

29 квітня О.ТУРЧИНОВ заявляв, що вертольотом Мі-8, який зазнав аварії в Чорному морі, управляв недосвідчений пілот.