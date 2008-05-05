Тіла моряків «Нафтогазу-67» відправлять додому після ідентифікації

14:16, 05 травня 2008
Крым
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Аналіз ДНК триватиме 10-15 діб

Відправлення в Україну тіл членів екіпажу українського судна “Нафтогаз-67”, що затонуло в Гонконзькій протоці, буде здійснено після винесення рішення суду про підтвердження ідентифікації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку.

За даними міністерства, 2 травня судмедексперт поліції Гонконгу повідомив, що аналіз ДНК буде зроблено всім загиблим членам екіпажу. Тіла членів екіпажу українського судна будуть ідентифіковані за наданими українською стороною біоматеріалами ДНК й знімками флюорографії.

За попередніми прогнозами, аналіз ДНК триватиме 10-15 діб. У випадку, якщо буде необхідне упізнання за особливими прикметами, буде зроблено знімки й показано членам екіпажу, яким вдалося врятуватися.

У повідомленні також зазначається, що з “Нафтогазу-67” забрали деякі особисті речі й документи членів екіпажу. Після підняття судна знайдено повний пакет реєструючих документів і актів реєстру про проведення ремонту судна. Крім того, частково знайдено українські й закордонні паспорти моряків, сертифікати. Ці та інші особисті речі, коштовності знаходяться в штабі й поліції, після опису та завершення ідентифікації тіл загиблих вони будуть передані їхнім родичам.

Як повідомляв УНІАН, транспортно-буксирне судно «Нафтогаз-67» (власник «Чорноморнафтогаз») 22 березня зіткнулося з китайським суховантажем «Яохай» недалеко від Сянгана (Гонконга). Одержавши пробоїну, українське судно затонуло. З 25 членів екіпажу семеро (один громадянин Китаю й 6 громадян України) було врятовано. Пізніше було знайдено тіла трьох українських моряків. Тіла решти 15 моряків, які вважалися зниклими безвісті, знайшли після підйому судна. Судно було піднято 27 квітня.

 

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