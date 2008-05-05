До 30 кораблів візьмуть участь у морському параді в Севастополі

У морському параді і військово-спортивному святі з нагоди 225-річчя Чорноморського флоту Росії візьмуть участь до 30 бойових кораблів ЧФ, допоміжних суден, особового складу і техніки морської піхоти.

Завтра, 6 травня, в акваторії Севастопольської бухти відбудеться генеральна репетиція свята, повідомляє Служба інформації ЧФ РФ.

На внутрішньому рейді Севастополя завершена постановка на парадні бочки бойових кораблів ЧФ, які 11 травня візьмуть участь в торжествах до 225-річчя Чорноморського флоту.

У першій лінії кораблів знаходяться флагман Чорноморського флоту Гвардійський ракетний крейсер "Москва", великий протичовновий корабель "Керчь", корабель "Сметливий" і великий десантний корабель "Ямал" (назви написані російською мовою - ред. ).