Будівництво газопроводу «Джанкой-Армянськ» може бути припинено

Подальше будівництво магістрального газопроводу ”Джанкой-Армянськ” в АР Крим може бути припинено через регулярне втручання Головного контрольно-ревізійного управління у фінансові взаємини між замовником проекту - ДК ”Укртрансгаз” НАК ”Нафтогаз України” і генеральним підрядником - ЗАТ ”ЗАНГАС-НГС”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ”ЗАНГАС-НГС”.

”Вже близько місяця робота ”ЗАНГАС-НГС” з будівництва газопроводу перебуває під постійним політичним тиском. Співробітники КРУ перекручують фінансову звітність компанії, підміняють бізнес-план і фінансову звітність своїми некомпетентними висновками. При цьому учасники перевірки не володіють ні досвідом проведення подібних заходів, ні знанням специфіки газової галузі”, - говориться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що втручання ГоловКРУ дестабілізує роботу компанії і ставить під загрозу подальше будівництво газопроводу.

Прес-служба ”ЗАНГАС-НГС” також звернулася до громадськості Криму з проханням не сприймати провокаційні і дезінформаційні заяви керівника ГоловКРУ Миколи СИВУЛЬСЬКОГО про неможливість будівництва газопроводу ”Джанкой-Армянськ” і розкрадання першого траншу коштів, виділених на будівництво газопроводу, у розмірі 321,3 млн. грн. Компанія готова публічно пред`явити свідчення упередженості і політичної заангажованості ГоловКРУ, продемонструвавши виконані роботи.

Разом з тим, в ”ЗАНГАС-НГС” відзначили високу соціальну значущість газопроводу ”Джанкой-Армянськ” для нормального газопостачання і подальшої газифікації АР Крим.

Прес-служба компанії зазначає, що новий газопровід дозволить збільшити пропускну спроможність газотранспортної системи АР Крим, оптимально розподілити потоки між споживачами, гарантувати нормальне опалювання будинків і квартир кримчан у періоди пікових навантажень на ГТС, продовжити газифікацію населених пунктів Білогорського району Криму і курортних селищ.

”ЗАНГАС-НГС” зазначає, що заяви М.СИВУЛЬСЬКОГО не відповідають дійсності і є публічним лжесвідченням. На сьогоднішній день ”ЗАНГАС-НГС” одержано трубної продукції в кількості 46,23 км, що становить 63% від загальної потреби, і труби продовжують надходити; заготовлено трубні секції на трубозварювальній базі в кількості 22 км, сплановано траси 4,4 км і вивезено на трасу 4,4 км труби, зварено труби в нитку - 4,3 км. В середині травня ”ЗАНГАС-НГС” має намір завершити монтаж першої ділянки магістралі в районі м. Красноперекопська.

Довідка УНІАН. Рішення про будівництво магістрального газопроводу ”Джанкой-Армянськ” протяжністю 73,3 км прийнято в 2003 році для поліпшення газопостачання АР Крим і з перспективою його використання в реверсном варіанті при збільшенні видобутку газу на Кримському півострові. Діаметр труби - 1020 мм.

ЗАТ ”ЗАНГАС-НГС” є наступником підприємства ”Закордоннафтогазбуд” (ВАТ ”ЗАНГАС”), заснованого в 1966 році. Компанія спеціалізується на будівництві і ремонті нафто- і газопроводів, компресорних станцій, резервуарних парків.