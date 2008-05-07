2,5 тис. сімферопольским кішкам і собакам зробили щеплення проти сказу

У Сімферополі в рамках виконання Плану протиепізоотичних заходів щодо профілактики основних заразливих хвороб за 2008 рік щеплення проти сказу зробили 2572 собак і кішок. Імунізація почалася 1 квітня.

Про це повідомляє прес-служба міськради Сімферополя з посиланням на начальника Сімферопольської міської державної лікарні ветеринарної медицини Руслана ЛУКЬЯНОВА.

Він також повідомив, що за станом на 1 травня проведена імунізація більше 12,3 тис. голів птахів проти хвороби Ньюкасла. «Паралельно проводиться дослідження синантропного птаха на грип», - повідомив Р.ЛУКЬЯНОВ.

Крім того, в рамках виконання Плану протиепізоотичних заходів щодо профілактики основних заразливих хвороб проведені дослідження всього поголів`я коней, що належать кінноспортивному клубу і Кримському агротехнологическому університету.