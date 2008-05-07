Мороз в День матері приїде до Криму

В неділю, 11 травня, очікується візит до Криму голови Соціалістичної партії України Олександра МОРОЗА і його товариша по партії - голови ФДМУ, глави Союзу жінок України «За майбутнє дітей» Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримської організації СПУ.

11 травня Кримське відділення Союзу жінок України «За майбутнє дітей» за підтримки соціалістів автономії проведе II Всекримській фестиваль «Святе ім`я – Мама», присвячений святкуванню Дня матері.

«У Сімферополі проводитимуться показові виступи по східному єдиноборству, виступи творчих колективів Криму, дитячі конкурси», - йдеться в повідомленні. Очікується, що О.МОРОЗ і В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО візьмуть участь у святкових заходах.

Також цього дня в Сімферополі буде організований урочистий концерт, присвячений Дню матері.