Лідер НУНС: без згоди влади не повинно відбуватися парадів іноземних військ

Голова партії «Народний Союз Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що відзначення річниці Чорноморського флоту Росії має проходити лише на об’єктах, які він орендує.

Як повідомляє прес-служба блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, про це він заявив, коментуючи наміри ЧФ РФ провести в Севастополі 11 травня військово-морський парад на честь 225-річчя свого заснування.

«Відзначення ювілею імперського флоту повинно відбуватися лише на об’єктах Чорноморського флоту Російської Федерації», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також назвав абсурдними спроби провести з цієї нагоди спільний парад військово-морських сил України та Росії.

«Український військовий флот заснований на славних традиціях морських походів давньоруських дружин, непереможних козацьких флотилій, моряків-чорноморців, які 1918 року присягнули Україні і підняли на всіх кораблях у Севастополі синьо-жовті прапори. Військово-морські сили України можуть пишатися цими традиціями, і саме в День ВМС України - 6 липня – мають проводити військово-морський парад», - переконаний В.КИРИЛЕНКО.

На його думку, «без згоди органів державної влади, понад усе - Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ в Україні не повинно відбуватися жодних парадів іноземних військ».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН заявив, що 225-річчя Чорноморського флоту РФ у Севастополі 11 травня відзначатиметься „у форматі, затвердженому державою і узгодженому між Україною і Росією”. За його словами, у ході святкування річниці ЧФ Росії у Севастополі військового параду не передбачено.

Водночас, за словами С.КУНІЦИНА, "якщо на рівні міністрів оборони або міністрів закордонних справ, або Президентів України і Росії і урядів будуть інші рішення і нам їх доведуть, то будемо виконувати ці рішення. Сьогодні ми діємо в рамках узгоджених рішень”.

Разом з тим міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні висловив сподівання, що у Севастополі буде проведено спільний парад Військово-Морських Сил України і Чорноморського флоту РФ.