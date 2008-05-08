Кримські татари святкують Хидирлез
00:01, 08 травня 2008Крым
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Сьогодні гуляє Сімферополь
У Сімферополя сьогодні святкуватимуть кримськотатарське свято Хидирлез.
Назва свята Хидирлез включає два мусульманських імен святих: Хидир та Ільяс. По одній з легенд святі безперервно подорожують по всьому світу, допомагаючи людям: Хидир обходить землю праворуч, а Ільяс – ліворуч, і зустрічаються вони в тій точці землі мусульман, де завершилися господарські роботи, окіт худоби.
Хидирлез - це мусульманське свято землеробства, присвячено завершенню весняних польових робіт і відгону худоби на літні пасовища.
Хидирлез відзначають танцями, піснями, народними гуляннями, іграми, боротьбою куреш та ін.
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