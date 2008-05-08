Кримські татари святкують Хидирлез

У Сімферополя сьогодні святкуватимуть кримськотатарське свято Хидирлез.

Назва свята Хидирлез включає два мусульманських імен святих: Хидир та Ільяс. По одній з легенд святі безперервно подорожують по всьому світу, допомагаючи людям: Хидир обходить землю праворуч, а Ільяс – ліворуч, і зустрічаються вони в тій точці землі мусульман, де завершилися господарські роботи, окіт худоби.

Хидирлез - це мусульманське свято землеробства, присвячено завершенню весняних польових робіт і відгону худоби на літні пасовища.

Хидирлез відзначають танцями, піснями, народними гуляннями, іграми, боротьбою куреш та ін.