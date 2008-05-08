Найближчими днями в Україні очікуються заморозки

Вночі 8-10 травня в Україні, крім Закарпаття та півдня Криму, заморозки на поверхні грунту 0-4°, 8 травня у північних, західних та центральних областях місцями і в повітрі 0-2°.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних та в західних областях невеликий дощ. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім Закарпаття та півдня Криму, заморозки на поверхні ґрунту 0-4°, у північних, західних та центральних областях місцями і в повітрі 0-2°; температура вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та в Криму місцями 15-18°, в Карпатах 2-7° тепла. .

9-10 травня в Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у західних областях, східній частині та в Криму місцями невеликий дощ. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на більшій частині території заморозки на поверхні грунту 0-4° (в Карпатах місцями і в повітрі 0-2°); вдень 13-18° тепла, на Закарпатті до 20°, в Карпатах 3-8° тепла.