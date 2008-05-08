Російська громада через ЧФ РФ закликає до акцій громадянського протесту

Російська громада Криму закликає кримчан взяти участь в масових акціях громадянського протесту в разі зриву святкових заходів, присвячених 225-річчю Чорноморського флоту Росії.

Про це йдеться в заяві Російської громади Криму (РГК) «Відстоїмо Севастополь! до 225-річчя заснування Чорноморського Флоту Росії та міста-героя Севастополя», текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Російська громада Криму вважає кампанію, яка «розгорнулася останніми днями, спрямовану на зрив святкових заходів у Севастополі, присвячених 225-річчю Чорноморського флоту Росії», черговою ланкою «антиросійської політики», яку провадять представники української влади. «Як і слід було чекати, в перших рядах противників ювілейних заходів Чорноморського флоту Росії опинилися нинішні керівники міста-героя Севастополя – голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН і його перший заступник Володимир КАЗАРІН, які, у властивій цим політикам єзуїтській манері, заявили про «неприпустимість» проведення святкового параду Чорноморського флоту Росії в місті російської військово-морської слави», - йдеться в заяві РГК.

Через такі дії Російська громада Криму заявляє про свій твердий намір захищати інтереси ЧФ Росії та закликає всіх своїх прихильників взяти активну участь у святкових заходах, присвячених 225-річчю Чорноморського флоту Росії, а в разі їх зриву - взяти участь в акціях громадянського протесту.

Довідка. Лідером Російської громади Криму є перший віце-спікер парламенту автономії Сергій ЦЕКОВ.

Як повідомляв УНІАН, в МЗС України вважають, що святкування 225-ї річниці Чорноморського флоту Російської Федерації має проходити лише на об`єктах ЧФ РФ.

Голова Севастопольської міської державної адміністрації С.КУНІЦИН заявив, що 225-річчя Чорноморського флоту РФ у Севастополі 11 травня відзначатиметься „у форматі, затвердженому державою і узгодженому між Україною і Росією”. За його словами, у ході святкування річниці ЧФ Росії у Севастополі військового параду не передбачено.

Водночас, за словами С.КУНІЦИНА, "якщо на рівні міністрів оборони або міністрів закордонних справ, або Президентів України і Росії і урядів будуть інші рішення і нам їх доведуть, то будемо виконувати ці рішення. Сьогодні ми діємо в рамках узгоджених рішень”.

Разом з тим міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ висловив сподівання, що у Севастополі буде проведено спільний парад Військово-Морських Сил України і Чорноморського флоту РФ.