Ющенко: воїни УПА та Радянської Армії ще свою роботу не зробили

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не втрачає надії, що ветерани Великої Вітчизняної війни та воїни Української Повстанської Армії подадуть один одному руки. Про це глава держави сказав під час запису спеціального телепроекту каналу «Україна» «Велика Вітчизняна війна: уроки для України».

За словами Президента, ветерани ще “свою роботу не зробили”, вони мають завершити діалог як свідки подій тих років.

В.ЮЩЕНКО вважає, що знайти порозуміння і прощення можна, якщо думати про національні інтереси, а не власні амбіції. Президент наголосив, що примирення необхідно для об’єднання держави.

Він наголосив, що робитиме все від нього залежне, аби ветерани подали один одному руки. “Це унікальна місія, яка знаходиться на ветеранах”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що багато країн знайшли в собі сили знайти примирення всередині нації, знайти порозуміння між країнами, які були в протилежних таборах під час війни.

Також, глава держави наголосив, що Україна потребує вивчення правдивої історії, в тому числі і про вояків УПА. “Нам потрібно чтити власну історію”, - сказав він, додавши, що першими, кого розстріляли німці, коли захопили Київ, – були євреї та вояки УПА. “То про яких посіпак (німців – УНІАН) ми говоримо”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, радянські солдати, серед яких був і батько Президента, є героями, які принесли визволення від фашистської навали. “І тут немає дискусії, є дискусія, як назвати людей, які боролись за незалежність країни”, - зауважив глава держави, підкресливши, що українці повинні пам’ятати кожного героя, який боровся за Україну.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв сприяти якнайшвидшому ухваленню закону про надання статусу воякам УПА у парламенті. “Сподіваюсь, що завдяки діалогу, цей закон у парламенті буде ухвалено”, - наголосив він.

Президент також позитивно поставився до ініціативи, висловленої одним з учасників програми, щодо створення спільного пам’ятнику радянським воїнам та воякам УПА із підписом “Вони воювали за Батьківщину”. В.ЮЩЕНКО пообіцяв провести консультації з ветеранами, щоб реалізувати цю ідею.