Росія та Україна домовилися щодо формату святкування ювілею ЧФ РФ

Росія та Україна погодили формат святкових заходів, присвячених 225-річчю Чорноморського флоту Росії, повідомив голова Севастопольської міськадміністрації Сергій КУНІЦИН, передає Газета.RU.

"Ми сьогодні підчистили невеликі накладочки", - сказав С.КУНІЦИН.

"Можу з радістю запевнити вас, що в день 225-річчя флоту все буде добре", - заявив він.

С.КУНІЦИН повідомив, що Україна та Росія, два флоти разом зустрінуть ювілей Чорноморського флоту.

Голова міськадміністрації додав, що проїзд російських БТР вулицями Севастополя буде відмінено, а парад кораблів і військово-спортивне свято відбудуться.

Як повідомляв УНІАН, керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ 6 травня заявив, що в МЗС України вважають, що святкування 225 річниці Чорноморського флоту Російської Федерації має проходити на об`єктах ЧФ РФ.

Він зазначив, що ЧФ Росії базується на одній із територіально-географічних ділянок Севастополя, а Севастополь не є базою ЧФ. «Ми виходимо з того, що святкування річниці Чорноморського флоту має проходити на об`єктах Чорноморського флоту», - сказав В.КИРИЛИЧ. «Широке розлоге проходження військової техніки містом – це вже військовий парад, а це є елементом ідеологічним», - додав він.

Служба безпеки України, 7 травня, також виступила проти проведення в Севастополі військового параду Чорноморського Флоту Росії з нагоди чергової річниці його створення.